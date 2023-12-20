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    Любовники из Челябинска забили насмерть не вовремя вернувшегося мужа

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    22 комментария

    В Челябинске заключили под стражу мужчину и женщину, подозреваемых в убийстве. Как минимум два месяца пара проведет в СИЗО. Меру пресечения избрал Тракторозаводской суд.

    Как уточняет «КП-Челябинск», фигуранты являются любовниками. Жертва преступления — муж женщины. Супруг не вовремя вернулся домой и стал свидетелем измены. В результате конфликта, по версии следствия, парочка забила случайного свидетеля утех до смерти.

    Когда правоохранительные органы нашли тело убитого, на нем буквально не было живого места — труп был покрыт синяками и ссадинами.

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    Комментарии 22

    Гость20 Дек 2023 в 16:46
    Чем они его так?
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