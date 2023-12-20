Любовники из Челябинска забили насмерть не вовремя вернувшегося мужа

В Челябинске заключили под стражу мужчину и женщину, подозреваемых в убийстве. Как минимум два месяца пара проведет в СИЗО. Меру пресечения избрал Тракторозаводской суд.



Как уточняет «КП-Челябинск», фигуранты являются любовниками. Жертва преступления — муж женщины. Супруг не вовремя вернулся домой и стал свидетелем измены. В результате конфликта, по версии следствия, парочка забила случайного свидетеля утех до смерти.



Когда правоохранительные органы нашли тело убитого, на нем буквально не было живого места — труп был покрыт синяками и ссадинами.

