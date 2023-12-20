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    Певец ЮрКисс объявил о завершении музыкальной карьеры

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    7 комментариев

    Певец Юрий Киселев, известный под псевдонимом ЮрКисс, объявил о завершении музыкальной карьеры. Об этом он сообщил 20 декабря в своем Instagram*-аккаунте (социальная сеть принадлежит компании Meta* — признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Киселев объяснил, что принял такое решение после переосмысления жизненных ценностей. Он заявил, что хочет посвятить себя новым проектам и начинаниям.

    «Я пришел к однозначному выводу: история ЮрКисс подошла к своему логическому концу», — написал артист.

    ЮрКисс впервые появился на эстраде в 2012 году — на тот момент ему было 15 лет. Он дебютировал с песней «Звон». За свою карьеру он записал дуэты с артистами Люсей Чеботиной, ВладиМиром и Григорием Лепсом.

    В своем посте ЮрКисс поблагодарил поклонников, друзей и коллег за поддержку. Он также сообщил, что планирует выпустить первый и последний альбом перед своим окончательным уходом со сцены.

    Вместе с братом Владимиром Киселевым певец создал музыкальный лейбл Rocket Records, а в ноябре этого года к нему присоединилась рэп-исполнительница Instasamka.

    *Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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    ЮркиссЗавершение карьеры
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    Комментарии 7

    Гость20 Дек 2023 в 15:21
    Кто все эти люди?
    +0−0
    Гость20 Дек 2023 в 15:18
    Закрытие года....
    +0−0
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