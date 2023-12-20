Водитель отбивал свое право побыть пешеходом в центре Петербурга кулаками и попал на видео

И водителя, и пешехода, устроивших драку в центре Петербурга из-за «правил парковки», доставили в отдел.
Как сообщает 20 декабря пресс-служба ГУ МВД, конфликт произошел накануне около восьми вечера у дома 44 по Лиговскому проспекту. По предварительной информации, водитель припарковал «КИА Серато» прямо на тротуаре, чем вызвал недовольство пешеходов. Один из них сделал ему замечание. Тогда водитель вышел и ударил недовольного.
Последствия драки попали на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
После нападения машина с места скрылась.
Полицейские оперативно задержали драчуна. Им оказался 29-летний уроженец одного из сопредельных государств. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства.