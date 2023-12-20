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    Водитель отбивал свое право побыть пешеходом в центре Петербурга кулаками и попал на видео

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    И водителя, и пешехода, устроивших драку в центре Петербурга из-за «правил парковки», доставили в отдел.

    Как сообщает 20 декабря пресс-служба ГУ МВД, конфликт произошел накануне около восьми вечера у дома 44 по Лиговскому проспекту. По предварительной информации, водитель припарковал «КИА Серато» прямо на тротуаре, чем вызвал недовольство пешеходов. Один из них сделал ему замечание. Тогда водитель вышел и ударил недовольного.

    Последствия драки попали на видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    После нападения машина с места скрылась.

    Полицейские оперативно задержали драчуна. Им оказался 29-летний уроженец одного из сопредельных государств. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства.

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    Комментарии 42

    Гость20 Дек 2023 в 13:11
    Небось из страны НАТО?
    +4−0
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