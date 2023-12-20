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    «Виновник скрылся». На Обводном «Рапид» прилетел в стоящие машины, есть пострадавший

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    Серьёзное ДТП произошло ночью 20 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга.

    «Виновник скрылся с места ДТП. Утренний сюрприз для «Опеля» и «Шевроле», - рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что около 2:20 у дома 147 по Обводному каналу водитель автомобиля «Шкода Рапид» по неустановленным причинам не справился с управлением и совершил наезд на стоящие у обочины «Опель» и «Шевроле». Пострадал один человек - 32-летний пассажир «Шкоды». Он в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

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