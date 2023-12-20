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    С помощью чат-бота можно превратить детские рисунки в полотна великих живописцев

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    В Русском музее покажут детские рисунки, превращенные с помощью нейросети в полотна великих художников. Как рассказали в МТС, разработанный на основе ИИ чат-бот может преобразовывать наброски в картины известных живописцев — например, Ивана Айвазовского, Василия Кандинского или Николая Рериха.

    Чтобы создать картину, нужно выбрать живописца и жанр: портрет, пейзаж или натюрморт, а нейросеть, развернутая в облаке CloudMTS, подготовит изображение в стиле выбранного художника. Лучшие работы покажут в Русском музее в рамках совместного проекта самого музея, МТС, благотворительного фонда «Система» и ИТМО «Современное искусство и наука: границы синтеза».

    Работа с этим инструментом станет частью будущего курса по научно-технологическому искусству для школьников на благотворительной платформе «Поколение М». Бот доступен на сайте проекта.

    — Цифровые технологии позволяют создавать затейливые арт-объекты, переосмыслять художественные образы и формы, — говорит директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — В рамках нашего проекта школьники со всей страны смогут создать собственный натюрморт, пейзаж или портрет в стиле известных маринистов, абстракционистов. Еще они научатся работать с генеративными нейросетями, ИИ, что поможет в будущем определиться с карьерой и стать высококвалифицированными специалистами.

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