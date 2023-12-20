С помощью чат-бота можно превратить детские рисунки в полотна великих живописцев

В Русском музее покажут детские рисунки, превращенные с помощью нейросети в полотна великих художников. Как рассказали в МТС, разработанный на основе ИИ чат-бот может преобразовывать наброски в картины известных живописцев — например, Ивана Айвазовского, Василия Кандинского или Николая Рериха.



Чтобы создать картину, нужно выбрать живописца и жанр: портрет, пейзаж или натюрморт, а нейросеть, развернутая в облаке CloudMTS, подготовит изображение в стиле выбранного художника. Лучшие работы покажут в Русском музее в рамках совместного проекта самого музея, МТС, благотворительного фонда «Система» и ИТМО «Современное искусство и наука: границы синтеза».

