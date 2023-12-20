В Петербурге задержали кибермошенников, которые предлагали горожанам обезопасить финансы

В Петербурге полицейские задержали кибермошенников. Они предлагали гражданам «обезопасить финансы» и убеждали устанавливать для этого вредоносные программы. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале 20 декабря.



Мошенники представлялись сотрудниками служб безопасности или техподдержки банка и говорили человеку, что в его личном кабинете будто бы обнаружено подключение посторонних устройств, а также о мошеннических операциях по его счетам. Жителей убеждали установить якобы сертифицированное приложение банка и отправляли им ссылку на фишинговый сайт с вредоносными программами.