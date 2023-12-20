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    В Петербурге задержали кибермошенников, которые предлагали горожанам обезопасить финансы

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    В Петербурге полицейские задержали кибермошенников. Они предлагали гражданам «обезопасить финансы» и убеждали устанавливать для этого вредоносные программы. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале 20 декабря.

    Мошенники представлялись сотрудниками служб безопасности или техподдержки банка и говорили человеку, что в его личном кабинете будто бы обнаружено подключение посторонних устройств, а также о мошеннических операциях по его счетам. Жителей убеждали установить якобы сертифицированное приложение банка и отправляли им ссылку на фишинговый сайт с вредоносными программами.

    МВД России

    Задержаны четверо человек. Предварительно, мошенники причастны как минимум к 30 эпизодам. По данным полиции, они действовали совместно с сообщниками из call-центров, находящихся в другой стране.

    Возбуждены уголовные дела о краже и о мошенничестве (статьи 158 и 159 УК РФ).

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