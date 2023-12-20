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    У жителя Перми приставы арестовали 236 игрушечных роботов за долги в 2 миллиона

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    Больше двух сотен игрушечных роботов изъяли судебные приставы у жителя Перми, который погряз в долгах по кредитам и коммунальным платежам. Мужчину предупреждали о возбуждении исполнительных производств, а также о возможных негативных последствиях, сообщает 20 декабря пресс-служба главного управления ФССП России по Пермскому краю.

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    Житель Перми накопил долгов на 2 миллиона рублей. Приставы выяснили, что он является собственником квартиры, с которой ему запретили проводить регистрационные действия. Также оказалось, что должник основал музей игрушек-роботов. Экспонаты описали и арестовали 236 моделей мультипликационных героев на сумму в 155 тысяч рублей и передали на ответственное хранение.

    Игрушки вернут после уплаты всей суммы задолженности.

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