У жителя Перми приставы арестовали 236 игрушечных роботов за долги в 2 миллиона

Больше двух сотен игрушечных роботов изъяли судебные приставы у жителя Перми, который погряз в долгах по кредитам и коммунальным платежам. Мужчину предупреждали о возбуждении исполнительных производств, а также о возможных негативных последствиях, сообщает 20 декабря пресс-служба главного управления ФССП России по Пермскому краю.
Житель Перми накопил долгов на 2 миллиона рублей. Приставы выяснили, что он является собственником квартиры, с которой ему запретили проводить регистрационные действия. Также оказалось, что должник основал музей игрушек-роботов. Экспонаты описали и арестовали 236 моделей мультипликационных героев на сумму в 155 тысяч рублей и передали на ответственное хранение.
Игрушки вернут после уплаты всей суммы задолженности.