    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -3

    5 м/с, зап

    739мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.09eur98.58

    Вора-альпиниста, оставившего пенсионерку в Пушкине без накоплений год назад, нашли в СИЗО

    570
    1 комментарий

    Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в филигранной квартирной краже из квартиры пенсионерки в Пушкине в октябре прошлого года.

    Пострадавшая, 71-летняя жительница Оранжерейной улицы, сообщила о краже 31 октября прошлого года, стало известно «Фонтанке» 20 декабря. Она сообщила, что вор с помощью альпинистского оборудования пробрался в её квартиру на третьем этаже. Злодей похитил 95 тыс рублей.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

    В декабре 2023 года была установлена причастность к преступлению 35-летнего ранее судимого мужчины. Сейчас он находится в СИЗО по делу о разбойных нападениях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КражаКвартирная кражаЗадержание
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close