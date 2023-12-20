Вора-альпиниста, оставившего пенсионерку в Пушкине без накоплений год назад, нашли в СИЗО

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в филигранной квартирной краже из квартиры пенсионерки в Пушкине в октябре прошлого года.



Пострадавшая, 71-летняя жительница Оранжерейной улицы, сообщила о краже 31 октября прошлого года, стало известно «Фонтанке» 20 декабря. Она сообщила, что вор с помощью альпинистского оборудования пробрался в её квартиру на третьем этаже. Злодей похитил 95 тыс рублей.



Было возбуждено уголовное дело по статье «кража».



В декабре 2023 года была установлена причастность к преступлению 35-летнего ранее судимого мужчины. Сейчас он находится в СИЗО по делу о разбойных нападениях.

