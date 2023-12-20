Нельзя просто так взять и пройти мимо советских артефактов. Вряд ли мы используем их сейчас, но стоит только посмотреть на них, как в голове появляются воспоминания самого разного толка. Некоторые вещи, представленные в этом тесте, были в каждой семье, другие могли позволить себе только избранные. Вы знаете, для чего они все использовались?
Любой советский ребёнок расскажет, для чего нужны эти вещи. А вы в курсе?
Некоторые приборы, кажется, придумали фантасты
20 декабря 2023, 20:22
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Во всяком случае, вы открыли для себя много интересных вещей. А теперь дайте пройти тест родителям
Большинство этих вещей были у ваших родителей, но вы толком не знали, как ими пользоваться
Вы не только помните, что это за вещи такие, почти все они у вас были!
Кажется, вы даже слишком долго жили в Советском Союзе, потому что вы узнали все эти вещи!