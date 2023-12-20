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    Любой советский ребёнок расскажет, для чего нужны эти вещи. А вы в курсе?

    Некоторые приборы, кажется, придумали фантасты

    2336
    16 комментариев
    Вы уже опознали несколько предметов на этой картинке? Дальше будет еще интереснее
    Вы уже опознали несколько предметов на этой картинке? Дальше будет еще интереснееКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Нельзя просто так взять и пройти мимо советских артефактов. Вряд ли мы используем их сейчас, но стоит только посмотреть на них, как в голове появляются воспоминания самого разного толка. Некоторые вещи, представленные в этом тесте, были в каждой семье, другие могли позволить себе только избранные. Вы знаете, для чего они все использовались?

    Начнем с чего попроще. Для чего эта штуковина?

    Начнем с чего попроще. Для чего эта штуковина?

    А это тогда для чего?

    А это тогда для чего?

    Какие-то слишком уж мощные щипцы. Зачем они нужны?

    Какие-то слишком уж мощные щипцы. Зачем они нужны?

    Ну ладно. А это что за приборы?

    Ну ладно. А это что за приборы?

    А для чего использовали такой советский прибор?

    А для чего использовали такой советский прибор?

    Куда это все люди выстроились?

    Куда это все люди выстроились?

    Внимание, сейчас вылетит птичка! Или нет?

    Внимание, сейчас вылетит птичка! Или нет?

    А это что еще за «Саша» с «Наташей»

    А это что еще за «Саша» с «Наташей»

    Ну а эта ребятня куда выстроилась?

    Ну а эта ребятня куда выстроилась?

    Что же это за набор?

    Что же это за набор?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Любой советский ребёнок расскажет, для чего нужны эти вещи. А вы в курсе?

    Во всяком случае, вы открыли для себя много интересных вещей. А теперь дайте пройти тест родителям

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Любой советский ребёнок расскажет, для чего нужны эти вещи. А вы в курсе?

    Большинство этих вещей были у ваших родителей, но вы толком не знали, как ими пользоваться

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Любой советский ребёнок расскажет, для чего нужны эти вещи. А вы в курсе?

    Вы не только помните, что это за вещи такие, почти все они у вас были!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Любой советский ребёнок расскажет, для чего нужны эти вещи. А вы в курсе?

    Кажется, вы даже слишком долго жили в Советском Союзе, потому что вы узнали все эти вещи!

    Поделитесь результатом

    Вы уже опознали несколько предметов на этой картинке? Дальше будет еще интереснее
    Вы уже опознали несколько предметов на этой картинке? Дальше будет еще интереснееКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 16

    Гость20 Дек 2023 в 21:10
    Как давно это было
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