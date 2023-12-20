Любой советский ребёнок расскажет, для чего нужны эти вещи. А вы в курсе?

Нельзя просто так взять и пройти мимо советских артефактов. Вряд ли мы используем их сейчас, но стоит только посмотреть на них, как в голове появляются воспоминания самого разного толка. Некоторые вещи, представленные в этом тесте, были в каждой семье, другие могли позволить себе только избранные. Вы знаете, для чего они все использовались?