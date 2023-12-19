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    Louis Vuitton без чипа и сертификата. Петербурженка пожаловалась в полицию на ЦУМ, заподозрив контрафакт

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    Жительница Петербурга заказала люксовую сумку за 370 тысяч рублей, но получив ее была обеспокоена. Женщина уверена, что ЦУМ продал ей «липу».

    Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, сумку заявительница заказала через сайт TSUM Collect больше двух недель назад. 6-го декабря ее доставили из Москвы и покупательница сразу усомнилась в качестве и подлинности сумки. Полиции она сообщила, что не нашла во внутреннем кармане NFC-чип с серийным номером и полной информацией о дате изготовления сумки, фабрике и материалах. Заявительница уверяет, что на следующий день после доставки обратилась в службу поддержки с просьбой вернуть деньги и предоставить сертификат декларация соответствия. Ни деньги, ни документ, сказано в заявлении, она не получила. Заявительница расценивает ситуацию как мошенничество.

    На сайте TSUM Collect сказано, что это платформа ЦУМа, и что продавец гарантирует подлинность товаров. Сайт принадлежит ООО «Меркури мода», это главное юрлицо ЦУМа.

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    Комментарии 9

    Гость19 Дек 2023 в 21:58
    Хи-хи...Louis Vuitton и точка!!!
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