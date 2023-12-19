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    Оксана Лаврентьева и писатель Александр Цыпкин разводятся

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    10 комментариев

    Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева сообщила о разводе с писателем Александром Цыпкиным. Во вторник, 19 декабря, она рассказала об этом в соцсетях.

    По ее словам, развод стал общим решением, потому что супруги поняли, что стали разными людьми, ценности которых совсем не совпадают. «Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями. В этом никто не виноват, и у меня нет ни одной претензии к Саше», — говорится в посте Лаврентьевой

    Оксана Лаврентьева добавила, что продолжает любить Цыпкина, а тот ее, но жить как муж и жена они больше не могут.

    Сам Александр Цыпкин подтвердил информацию о разводе в своем telegram-канале.

    «К сожалению, это правда, мы с Оксаной разводимся. Мы очень любим друг друга, ценим, но после долгих разговоров поняли, что идем абсолютно разными жизненными путями и живем разными жизнями и разным мировосприятием», — написал он.

    Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева поженились в 2018 году. На их свадьбе спел воодушевленный тортом Сергей Шнуров.

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    Комментарии 10

    Гость19 Дек 2023 в 19:54
    "Кто все эти люди?"
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