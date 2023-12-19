Оксана Лаврентьева и писатель Александр Цыпкин разводятся

Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева сообщила о разводе с писателем Александром Цыпкиным. Во вторник, 19 декабря, она рассказала об этом в соцсетях.



По ее словам, развод стал общим решением, потому что супруги поняли, что стали разными людьми, ценности которых совсем не совпадают. «Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями. В этом никто не виноват, и у меня нет ни одной претензии к Саше», — говорится в посте Лаврентьевой

Оксана Лаврентьева добавила, что продолжает любить Цыпкина, а тот ее, но жить как муж и жена они больше не могут.

