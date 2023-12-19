Трехмиллионный гость выставки «Россия» получил открытку от президента Путина и поездку на космодром Восточный

Трехмиллионный гость международной выставки-форума «Россия» Алексей Козырев получил открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина, а также сертификат на поездку на космодром Восточный. Мужчина вместе с женой приехал в Москву из Барнаула, чтобы посмотреть на экспозицию Алтайского края, сообщает 19 декабря пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"».
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства также присоединились к поздравлениям трехмиллионного посетителя выставки.
Сам Алексей Козырев назвал подарок и поздравления сюрпризом и поблагодарил президента Путина, отметив, что поставит открытку дома на видное место. Семья также рассказала, что любит автопутешествия и уже объездила Забайкалье, а также Крым и Сочи.
Двухмиллионным посетителем выставки «Россия» стал Марат Сабитов из Казани, который вместе со своей женой 2 декабря получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Миллионным гостем выставки 15 ноября стала Светлана Сулейманова из Пензы. Ее семья получила билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.