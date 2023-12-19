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    Трехмиллионный гость выставки «Россия» получил открытку от президента Путина и поездку на космодром Восточный

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    Трехмиллионный гость международной выставки-форума «Россия» Алексей Козырев получил открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина, а также сертификат на поездку на космодром Восточный. Мужчина вместе с женой приехал в Москву из Барнаула, чтобы посмотреть на экспозицию Алтайского края, сообщает 19 декабря пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"».

    Фото: Пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"»
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    В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства также присоединились к поздравлениям трехмиллионного посетителя выставки.

    Сам Алексей Козырев назвал подарок и поздравления сюрпризом и поблагодарил президента Путина, отметив, что поставит открытку дома на видное место. Семья также рассказала, что любит автопутешествия и уже объездила Забайкалье, а также Крым и Сочи.

    Двухмиллионным посетителем выставки «Россия» стал Марат Сабитов из Казани, который вместе со своей женой 2 декабря получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Миллионным гостем выставки 15 ноября стала Светлана Сулейманова из Пензы. Ее семья получила билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.

    Фото: Пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"»

    Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.

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