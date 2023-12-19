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    Погрязший в кредитах петербуржец получил штраф за кражу, которую сам организовал

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    Мировой судья судебного участка №191 г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности мужчину, нарочно ставшего жертвой преступления. Как выяснилось, таким образом горожанин хотел уйти от погашения кредитов. Подробности сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 19 декабря.

    По данным пресс-службы, около 8 часов вечера 12 октября мужчина совершил заведомо ложный вызов в полицию через службу 112. Находясь у дома 9 по проспекту Салова, он сообщил о том, что в его автомобиле SUZUKI якобы разбили стекло и забрали сумку с деньгами.

    План провалился. Позднее в свое оправдание горе-потерпевший признался, что у него оформлено много кредитов, но он решил не отдавать деньги, а признать себя банкротом. В тот вечер мужчина сам разбил стекло в своем авто, а после заявил о случившемся в полицию.

    Правонарушителя привлекли к ответственности по статье 19.13 КоАП РФ (Заведомо ложный вызов специализированных служб), в суд он не явился. Теперь к невыплаченным кредитам прибавился штраф в размере 1 тыс. рублей.

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