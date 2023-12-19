«Ну не надо, меня всё равно завтра посадят». В Красноярске капитан юстиции снова поймала на краже свою подследственную

В Красноярске старший следователь отдела полиции №10 отправилась за покупками в гипермаркет и поймала на краже денег из магазина 21-летнюю девушку. Задержанная и капитан юстиции оказались давними знакомыми, поскольку следователь ведет ее предыдущие дела по хищениям. Подробности 19 декабря сообщает региональное управление МВД.
ГУ МВД по Красноярскому краю
Свою подследственную в гипермаркете капитан юстиции заметила еще до случившегося. Она провела с ней беседу, напомнив об ответственности за кражи. Оплачивая покупки, следователь чувствовала неладное и оценивала окружающую обстановку. Чутье её не подвело, она заметила свою «подопечную», которая выбиралась из закрытого магазина.
Выяснилось, что продавец отлучилась и не опустила до конца ставни в павильоне, чем и воспользовалась девушка. По предварительной информации, она забралась внутрь и похитила из кассы 30 тысяч рублей, а на выходе столкнулась с капитаном юстиции. Девушка попробовала давить на жалость. «Ну не надо, меня все равно завтра посадят», — заныла она следователю, но та осталась неумолима и вызвала на место наряд полиции, передав им задержанную.
Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).