    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 0

    4 м/с, зап

    739мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.42eur98.76

    «Ну не надо, меня всё равно завтра посадят». В Красноярске капитан юстиции снова поймала на краже свою подследственную

    3007
    12 комментариев

    В Красноярске старший следователь отдела полиции №10 отправилась за покупками в гипермаркет и поймала на краже денег из магазина 21-летнюю девушку. Задержанная и капитан юстиции оказались давними знакомыми, поскольку следователь ведет ее предыдущие дела по хищениям. Подробности 19 декабря сообщает региональное управление МВД.

    ГУ МВД по Красноярскому краю

    Свою подследственную в гипермаркете капитан юстиции заметила еще до случившегося. Она провела с ней беседу, напомнив об ответственности за кражи. Оплачивая покупки, следователь чувствовала неладное и оценивала окружающую обстановку. Чутье её не подвело, она заметила свою «подопечную», которая выбиралась из закрытого магазина.

    Выяснилось, что продавец отлучилась и не опустила до конца ставни в павильоне, чем и воспользовалась девушка. По предварительной информации, она забралась внутрь и похитила из кассы 30 тысяч рублей, а на выходе столкнулась с капитаном юстиции. Девушка попробовала давить на жалость. «Ну не надо, меня все равно завтра посадят», — заныла она следователю, но та осталась неумолима и вызвала на место наряд полиции, передав им задержанную.

    Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    Гость19 Дек 2023 в 18:05
    ЛОЖИ
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close