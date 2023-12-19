Повезло на миллиард. Австралийская полиция совершенно случайно установила рекорд в борьбе с наркотиками

Австралийская полиция совершенно случайно обнаружила рекордную партию запрещенного вещества в обычной квартире Сиднея, передает 19 декабря ABC News.



Изначально правоохранителей вызвали из-за незаконного вторжения в частное владение. Во время проверки в подземном паркинге патрульные заметили подозрительную машину. В ней сидели четверо молодых людей в балаклавах. При себе у них был «набор похитителя» — ножи и пластиковые хомуты-стяжки.



Полицейские установили, кого собиралась похитить группа — и решили проверить, как дела у предполагаемой жертвы. Однако при виде сотрудников в форме спасенный бросился бежать и даже выпрыгнул с балкона. Когда полисмены осмотрелись в квартире, причины бегства стали ясны.

