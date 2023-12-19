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    Повезло на миллиард. Австралийская полиция совершенно случайно установила рекорд в борьбе с наркотиками

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    Австралийская полиция совершенно случайно обнаружила рекордную партию запрещенного вещества в обычной квартире Сиднея, передает 19 декабря ABC News.

    Изначально правоохранителей вызвали из-за незаконного вторжения в частное владение. Во время проверки в подземном паркинге патрульные заметили подозрительную машину. В ней сидели четверо молодых людей в балаклавах. При себе у них был «набор похитителя» — ножи и пластиковые хомуты-стяжки.

    Полицейские установили, кого собиралась похитить группа — и решили проверить, как дела у предполагаемой жертвы. Однако при виде сотрудников в форме спасенный бросился бежать и даже выпрыгнул с балкона. Когда полисмены осмотрелись в квартире, причины бегства стали ясны.

    Правоохранители обнаружили 722 кг запрещенного наркотического препарата. Стоимость партии криминалисты оценили в 1 000 000 000 долларов США.

    Потенциальной жертве похищения предъявлены обвинения в поставках запретного в коммерческих объемах и преступных доходах. У несостоявшихся похитителей тоже целый букет статей.

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    Наркотики
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