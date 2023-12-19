Путин перечислил проблемы Российской армии: новости СВО за 19 декабря

Президент перечислил, что необходимо поменять в работе вооруженных сил Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 декабря.



Шойгу поручил выполнить просьбу военного, написанную на стене Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу, написанную погибшим военнослужащим Романом Рудаковым на стене. Как рассказали в пресс-службе Минобороны России, военный оставил последние слова на стене при штурме Марьинки.

— Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск, — передает ведомство последние слова военнослужащего.



20-летний Рудаков попал на СВО в ходе частичной мобилизации — через три месяца после возвращения со срочной службы. Тела Рудакова и еще восьмерых солдат нашли в одном из подвалов Марьинки.

В ряде российских регионов отразили атаку беспилотников Сегодня утром Брянскую область атаковали два беспилотника самолетного типа. Их сбили дежурные средства ПВО, сообщили в Минобороны России.

По заявлению ведомства, дроны уничтожили в 09:20 мск . Информацию о сбитых БПЛА также подтвердил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.



Через час в Брянской области сбили третий беспилотник. В 11:10 мск силы ПВО сбили дрон в Калужской области. Также силы ПВО отразили атаку беспилотника в Подмосковье — об этом сообщил Сергей Собянин.

В МИД России вызвали послов Финляндии и Австралии В МИД России вызвали посла Финляндии. Причиной стало подписание соглашения о размещении оружия США на территории страны. Финскому послу заявили, что российская сторона не оставит это без ответа, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

— Российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников, — говорится в опубликованном комментарии Захаровой.



Также в МИД вызвали посла Австралии из-за участия австралийских сил в учениях на острове Хоккайдо вместе с Японией и США у границ с Россией. Послу выразили протест в связи с этими действиями.

Владимир Путин рассказал о проблемах в Российской армии Владимир Путин заявил, что СВО выявила ряд проблем у Российской армии. О необходимых изменениях в работе вооруженных сил президент рассказал на заседании коллегии Минобороны.

— Нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные технологии разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, — отметил президент. — Наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне специальной военной операции, но и на глобальном уровне.



Владимир Путин добавил, что необходимо увеличить поставки снарядов и беспилотников и усовершенствовать системы противовоздушной обороны.

Шойгу рассказал, сколько человек подписали контракты с Минобороны В этом году около 490 тысяч человек поступили на службу по контракту или стали добровольцами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.



— Ежедневно более 1,5 тысячи человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев, — отметил Шойгу. — Более 4 тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи.



Глава Минобороны подчеркнул, что планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме — их численность доведена до 115 000 военных.

