«Скоряк неостановку замутил». В Екатеринбурге две машины ДПС гнались за скорой помощью

Необычная погоня развернулась на улицах Екатеринбурга в минувший понедельник. Два наряда ДПС с включенными проблесковыми маячками преследовали автомобиль скорой помощи, у которого также были включены маячки. Видеозапись преследования публикует E1.RU 19 декабря.
E1.ru
По данным портала, инцидент произошел накануне вечером. На видео из патрульной машины видно, как машины мчатся по улице Куйбышева.
Один из сотрудников полиции за кадром комментирует: «Гоняем скорую помощь. Идем по Куйбышева, подходим к Белинского. Скоряк неостановку замутил». Слышно, как шоферу скорой приказывают остановиться, но он это игнорирует.
В свердловском минздраве заявили, что на видео машина частной неотложной помощи. По неподтвержденной информации, водитель якобы был в нетрезвом состоянии. В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что его привлекли к ответственности.