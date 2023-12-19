Суд арестовал бездомных, устроивших романтический ужин в посольстве Кении

Хамовнический суд на десять суток арестовал пару бездомных, которые проникли в посольство Кении в Москве. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Мужчина и женщина без определенного места жительства смогли открыть дверь на магнитном замке, поднялись на второй этаж в кухню, где выпивали, закусывали и пускали дым. За этим занятием их и задержали. На Марию и Станислава составили протокол о мелком хулиганстве. В ближайшие 10 суток у них не возникнет вопроса, где переночевать.



После инцидента посольство попросило усилить охрану и готовит соответствующую ноту в МИД РФ.

