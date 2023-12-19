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    Суд арестовал бездомных, устроивших романтический ужин в посольстве Кении

    1992
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    Хамовнический суд на десять суток арестовал пару бездомных, которые проникли в посольство Кении в Москве. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Мужчина и женщина без определенного места жительства смогли открыть дверь на магнитном замке, поднялись на второй этаж в кухню, где выпивали, закусывали и пускали дым. За этим занятием их и задержали. На Марию и Станислава составили протокол о мелком хулиганстве. В ближайшие 10 суток у них не возникнет вопроса, где переночевать.

    После инцидента посольство попросило усилить охрану и готовит соответствующую ноту в МИД РФ.

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