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    Путин заявил о росте роли ядерной триады

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    5 комментариев

    Роль ядерной триады в нынешних условиях существенно выросла. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Минобороны.

    По его словам, уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%. До конца года будут поставлены 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард». Гособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%.

    Кроме того, президент сообщил, что поставки вооружения и техники в ВС России увеличились втрое по сравнению с прошлым годом. Закупки особо востребованной техники для СВО выросли в 7 раз. При этом он отметил, что армии нужны современные танки и бронемашины.

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    Комментарии 5

    Гость19 Дек 2023 в 14:16
    и что?
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