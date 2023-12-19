Путин заявил о росте роли ядерной триады

Роль ядерной триады в нынешних условиях существенно выросла. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Минобороны.



По его словам, уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%. До конца года будут поставлены 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард». Гособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%.

Кроме того, президент сообщил, что поставки вооружения и техники в ВС России увеличились втрое по сравнению с прошлым годом. Закупки особо востребованной техники для СВО выросли в 7 раз. При этом он отметил, что армии нужны современные танки и бронемашины.