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    В девятиэтажке на севере Петербурга тушили пожар. Он оказался смертельным

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    Гибелью пожилого хозяина обернулся пожар в двухкомнатной квартире в девятиэтажке Выборгского района Петербурга 19 декабря.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных к дому № 68/2 на проспекте Луначарского вызвали немногим позже одиннадцати часов утра. Помощь требовалась в «двушке», где загорелась обстановка в одной из комнат.

    Огонь уничтожил два квадратных метра. Менее чем через сорок минут его ликвидировали силами пятнадцати пожарных. Без жертв не обошлось.

    «В результате пожара погиб один человек», — рассказали в ведомстве. Погибшему было 84 года.

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