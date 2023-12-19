В девятиэтажке на севере Петербурга тушили пожар. Он оказался смертельным

Гибелью пожилого хозяина обернулся пожар в двухкомнатной квартире в девятиэтажке Выборгского района Петербурга 19 декабря.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных к дому № 68/2 на проспекте Луначарского вызвали немногим позже одиннадцати часов утра. Помощь требовалась в «двушке», где загорелась обстановка в одной из комнат.

Огонь уничтожил два квадратных метра. Менее чем через сорок минут его ликвидировали силами пятнадцати пожарных. Без жертв не обошлось.

«В результате пожара погиб один человек», — рассказали в ведомстве. Погибшему было 84 года.

