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    В России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе от страховки

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает увеличение процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказа заемщика от страхования, сообщают РИА Новости 19 декабря.

    Так, теперь кредитор может увеличить процентную ставку по кредиту только до уровня ставки, действовавшей на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.

    Такую меру предложил ввести Центробанк. В регуляторе подчеркнули, что такие ограничения помогут защитить заемщиков от резкого роста ставки. Договор по ипотеке обычно заключается на длительный срок, поэтому банку сложно предугадать, как будет меняться ставка в дальнейшем, что создает неконтролируемые риски, отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

    Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года и распространяться будет на сделки, заключенные после этой даты.

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