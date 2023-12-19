В Петербурге задержали липчанина во время запуска дрона у научно-технического центра

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали владельца квадрокоптера в Московском районе. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба главного управления.
Накануне сотрудник, охраняющий научно-технический центр «Заслон» на улице Коли Томчака, заметил в небе неопознанный дрон. «Птичка» кружила над объектом, где выпускают электронику в том числе для военной промышленности, а также над пожарной частью рядом. На место была вызвана группа задержания вневедомственной охраны.
На месте посадки объекта сотрудники Росгвардии задержали оператора аппарата — 22-летнего уроженца Липецка, при нем находился квадрокоптер Air 2S.
Разрешение на проведение полетов у него отсутствовало. Молодой человек был доставлен в 29-й отдел полиции.