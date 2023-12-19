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    «У нас получилось!» Петербуржцам с инвалидностью стал доступен новый зимний вид спорта

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    Первая тренировка на моноскибобе
    Первая тренировка на моноскибобеФото: предоставлено БФ «Точка опоры»
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    В наступившем зимнем сезоне впервые в Петербурге прошли тренировки по катанию на моноскибобе*. Это подвид горнолыжного спорта, доступный для спортсменов на колясках. Проект по запуску новой адаптивной дисциплины поддержал петербургский благотворительный фонд «Точка Опоры», оказывающий поддержку спортсменам с инвалидностью.

    *Моноскибоб — лыжа с закрепленным на ней сиденьем; для баланса и управления используются оутриггеры — палки с маленькими лыжами на концах.

    До недавнего времени адаптивный горнолыжный спорт в Петербурге был представлен только слабовидящими спортсменами и спортсменами с инвалидностью, выступающими стоя (люди с ДЦП и люди с протезами).

    В июле 2023 года фонд «Точка Опоры» совместно с петербургской федерацией спорта инвалидов запустил проект по развитию новой дисциплины — катание на моноскибобе. Благодаря этому проекту впервые возможность профессионально заниматься горнолыжным спортом появилась и у тех, кто передвигается на коляске. Теперь спортсмены на колясках смогут представлять город на официальных соревнованиях в категории «выступающие сидя».

    К началу нового зимнего сезона фонд «Точка Опоры» приобрел моноскибоб. Совместно со старшим тренером сборной по горным лыжам Сергеем Александровым была разработана программа тренировок и открыт набор спортсменов для подготовки к ближайшим соревнованиям.

    Первым желающим стал Станислав Бураков — баскетболист на коляске, чемпион страны в составе петербургской команды «БасКИ». С 25 ноября он регулярно тренируется, чтобы принять участие в чемпионате страны по горным лыжам.

    «Может ли человек на коляске кататься на горных лыжах? Идея кажется дикой и совершенно несовместимой с реальностью. Но, кажется, у нас получилось! Фонд «Точка Опоры» снова сделал мечту реальностью», — поделился Сергей Александров, старший тренер.

    Как рассказали «Фонтанке» в фонде, сейчас идёт набор желающих (людей с повреждением опорно-двигательного аппарата) попробовать себя в новом виде спорта. Тренер ждёт и тех, кто не планирует становиться профессиональным спортсменом, а хочет просто активно проводить время. Задать вопросы и уточнить, как попасть на занятия, можно, связавшись с Сергеем Александровым в соцсети. Тренировки возобновятся после новогодних праздников и продлятся до мая.

    Первая тренировка на моноскибобе
    Первая тренировка на моноскибобеФото: предоставлено БФ «Точка опоры»

    БФ «Точка опоры» — негосударственная благотворительная организация (входит в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), учрежденная в Санкт-Петербурге с целью содействия развитию адаптивного спорта. Фонд оказывает оперативную адресную помощь спортсменам и федерациям, когда нет возможности выделить средства из госбюджета на покупку инвентаря, экипировки, оплату выездов на соревнования; поддерживает проведение соревнований и занимается популяризацией спорта людей с инвалидностью; реализацией образовательных и социально-культурных проектов с целью формирования уважительного отношения к индивидуальным особенностям человека.

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