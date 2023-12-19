В Петербурге отметят 100-летие переименования города в Ленинград

Топонимическая комиссия Петербурга готовит план мероприятий, посвященных 100-летию переименования города в Ленинград. Об этом рассказал 19 декабря в ходе заседания правительства глава комитета по культуре Федор Болтин.
Отвечая на вопрос, будет ли праздноваться 100-летие переименования в рамках 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, чиновник заявил, что это «два разных мероприятия по сути, содержанию и историческому смыслу». «Что касается 100-летия переименования, готовится топонимической комиссией отдельный план мероприятий, посвященных этому поводу, мы выпускаем альманахи, [в том числе] и в электронном виде, посвященные этому событию», — отметил он.
Петроград был переименован в Ленинград 26 января 1924 года, через пять дней после смерти Владимира Ленина. Позже некоторые улицы и другие топонимы были переименованы соответственно.