В Смольном рассказали, сколько в Петербурге блокадников и ветеранов Великой Отечественной

В Петербурге сейчас проживает 57 891 ветеран Великой Отечественной войны с учетом бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Об этом рассказала в ходе заседания правительства города глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова 19 декабря.



По ее словам, среди них 122 инвалида войны и 1 646 участников войны, из которых 1 034 человека награждены медалью «За оборону Ленинграда», а также 45 795 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 5 352 труженика тыла, 4 965 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 11 человек, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя».