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    В Смольном рассказали, сколько в Петербурге блокадников и ветеранов Великой Отечественной

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    9 комментариев

    В Петербурге сейчас проживает 57 891 ветеран Великой Отечественной войны с учетом бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Об этом рассказала в ходе заседания правительства города глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова 19 декабря.

    По ее словам, среди них 122 инвалида войны и 1 646 участников войны, из которых 1 034 человека награждены медалью «За оборону Ленинграда», а также 45 795 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 5 352 труженика тыла, 4 965 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 11 человек, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя».

    В рамках празднования 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в январе 2024 года Смольный выделит на выплаты ветеранам 1,5 млрд рублей.

    Инвалиды, участники, ветераны Великой Отечественной войны, в том числе лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», малолетние узники получат единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

    Дети войны, а также вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны — по 5 тысяч рублей.

    Всего юбилейные выплаты получат 230,3 тысяч жителей Петербурга и 9,2 тысяч человек, проживающих в других регионах России.

    Также по словам вице-губернатора Олега Эргашева, город планирует оказать помощь 2 тысячам блокадников, которые страдают катарактой глаза. «Мы нашли средства, чтобы мы могли помочь с операцией», — сказал он.

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    Комментарии 9

    Гость19 Дек 2023 в 13:17
    Покажите как они живут .
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