ДТП остановило Невский проспект, четыре троллейбусных маршрута направили в объезд

В центре Петербурга утром 19 декабря оказалось практически остановлено движение по главному проспекту города, а общественный транспорт временно сменил маршруты. Причиной стала дорожная авария.
Из-за невозможности проезда по Невскому проспекту у дома 146 временно изменены трассы троллейбусных маршрутов №№ 1, 10, 16 и 22, сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», там произошло стороннее ДТП, которое мешает проезду троллейбусов.
По данным «Яндекс.Пробок», движение по Невскому проспекту крайне затруднено от улицы Александра Невского до Суворовского проспекта. Пользователи сервиса сообщают, что ДТП возле дома 146 занимает правый ряд.
Трассы троллейбусов изменены следующим образом:
- №1 направлен от улицы Маршала Тухачевского по Большеохтинскому мосту и Суворовскому проспекту;
- №10 — от улицы Кораблестроителей по Суворовскому проспекту до Тульской улицы;
- №16 — от площади Бехтерева по мосту Александра Невского и Новочеркасскому проспекту;
- №22 — от Хасанской улицы по Новочеркасскому проспекту, Большеохтинскому мосту и Суворовскому проспекту.
Обновление:
Движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 10, 16, 22 восстановлено по действующим трассам, уточнил СПб ГКУ «Организатор перевозок».