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    В Краснодаре задержан мужчина, расстрелявший рабочего из-за неправильной траншеи

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    Краснодарские оперативники задержали подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины и ранении его 52-летнего родственника. Как сообщает 19 декабря региональное управление СК, фигурант — 39-летний житель Краснодара.

    По версии следствия, вечером в воскресенье между мужчинами произошел конфликт. Как сообщают телеграм-каналы — из-за траншеи, которая якобы была вырыта не там, где нужно. 39-летний подозреваемый четыре раза выстрелил из охотничьего ружья по бытовке с рабочими. В итоге один из них скончался, второй был ранен в ногу.

    По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении.

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