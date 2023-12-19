В Краснодаре задержан мужчина, расстрелявший рабочего из-за неправильной траншеи

Краснодарские оперативники задержали подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины и ранении его 52-летнего родственника. Как сообщает 19 декабря региональное управление СК, фигурант — 39-летний житель Краснодара.
По версии следствия, вечером в воскресенье между мужчинами произошел конфликт. Как сообщают телеграм-каналы — из-за траншеи, которая якобы была вырыта не там, где нужно. 39-летний подозреваемый четыре раза выстрелил из охотничьего ружья по бытовке с рабочими. В итоге один из них скончался, второй был ранен в ногу.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении.