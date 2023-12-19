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    Сильное землетрясение в Китае, число погибших растет

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    3 комментария

    Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на 19 декабря на севере-западе Китая в автономном округе провинции Ганьсу. По данным «Синьхуа», погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 человек в провинции Цинхай. ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает о 116 жертвах. Пострадавших — более 230.

    Автор:
    華視新聞 CH52

    В масштабных спасательных работах участвуют более 1,5 тысячи человек, людей ищут под завалами. Повреждены инфраструктура, водоснабжение, электричество, связь, наблюдаются перебои в работе транспорта. Поезда постепенно возвращаются в график.

    Автор:
    TVBS選新聞

    Власти Китая ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение (первый — наивысший).

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