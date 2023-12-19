ФК «Алмаз-Антей» выходит на всероссийский уровень

Фото: предоставлены ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





Сразу две команды футбольного «Алмаз-Антея» в 2023 году стали чемпионами Юношеской футбольной лиги Северо-Запада. Кроме того, после двухлетней паузы удалось провести международный Кубок Бурчалкина. Об этих и других заметных событиях вспомнили на торжественном подведении итогов года в спортивном клубе «Алмаз-Антей».



Фото: предоставлены ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





Заводская команда Торжественная церемония, которая прошла 8 декабря, собрала сотни юных футболистов и их родителей, а также руководство ФК «Алмаз-Антей» и почетных гостей. Мероприятие традиционно открыл президент футбольного клуба, заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников.

— Я доволен тем, как работала детско-юношеская футбольная школа, потому что мы провели хороший сезон, выиграли в двух чемпионатах Юношеской футбольной лиги Северо-Запада, взяли серебряные медали, молодёжка завоевала третий в нашей истории кубок города, — заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ, президент ФК «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. — Клубу всего девять лет, и это большие успехи для нас. Наши дети играли на первенстве России с ведущими школами высшей лиги и заняли пятое место. И это при том, что мы, по большому счету, заводская команда.



Фото: предоставлены ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





Президент клуба не лукавит. За девять лет из маленькой команды, которая играет в низших дивизионах городских соревнований, «Алмаз-Антей» дорос до почетного статуса «Региональный центр РФС» и «Школа футбола 2 категории». У клуба появилась собственная база, стадион с несколькими полями, крытый манеж и все необходимое для тренировок. 2023 год стал одним из самых успешных в истории молодой команды и с точки зрения результатов — выиграны десятки кубков и медалей.

Доросли до сборной Однако руководитель ФК Максим Крычанов отметил: согласно философии команды, награды — не главное.

— У нас на днях вернулся 2009-й год с чемпионата России, где ребята заняли пятое место среди лучших академий страны, — подчеркнул Крычанов. — До этого было участие в ЮФЛ Северо-Запада, где мы пошли на рискованный шаг, играя командой на год младше других участников. Такое себе редко кто позволяет. Но главное, что у нас в каждом возрасте есть представитель сборной России. Если говорить о развитии футболистов, то мы, наверное, должны все вместе работать на то, чтобы выполнять критерии наших сборных. Поэтому для нас ключевой результат — наших мальчишек во всех возрастных категориях приглашают в лучшую команду страны.

Фото: предоставлены ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





В 2023 году многие футболисты и тренер ФК «Алмаз-Антей» действительно были вызваны в юношеские сборные России. В феврале тренер Роман Левендеев вошел в тренерский состав женской юниорской сборной команды U-16 во время сборов в Турции. В марте нападающий Денис Грачев отправился на учебно-тренировочный сбор юношеской сборной команды России до 14 лет в Сочи, а осенью он же принял участие в Турнире Развития УЕФА в Минске. «Алмазы» 2007 года рождения Артем Ананьин, Андрей Лучковский и Дмитрий Парусов поехали на апрельские учебно-тренировочные сборы российской команды U-16 в Москве. При этом Дмитрий Парусов также был вызван в юношескую сборную России по футболу U-16 в августе, а Никита Шумаков 2008 года рождения — в июне и августе в сборную России U-15.

Клятва «алмазовца» Первыми для награждения пригласили самых старших представителей футбольного клуба, многие из которых уже играют в молодежных составах профессиональных команд. С декабря 2022-го по август этого года на просмотр отправились более 20 футболистов 2005–2007 годов рождения. Клуб стал трехкратным обладателем Кубка Санкт-Петербурга среди молодежных команд. Лучшими игроками сезона в этой категории были названы Константин Паньшин и Кирилл Жданов.



Фото: предоставлены ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





Трогательной и торжественной стала церемония посвящения самых юных спортсменов 2014 года рождения в футболисты ФК «Алмаз-Антей». Капитан команды выпускников клуба Кирилл Жданов вручил преемнику Павлу Губареву игровой мяч, а после юные спортсмены дали клятву, пообещав следовать заветам и философии клуба «Алмаз-Антей». Кто-то из родителей ребят в этот момент даже всплакнул.

Кубок Бурчалкина вернулся Вспомнили о еще одном однозначном успехе — проведении после двухлетней паузы Кубка Бурчалкина. Турнир прошел в пятый раз в память о легендарном форварде ФК «Зенит», который начинал свою футбольную карьеру в команде СК «Большевик» — будущем ФК «Алмаз-Антей». Несмотря на сложную политическую обстановку в мире, организаторам удалось пригласить сразу несколько команд из дальнего зарубежья: «Сантос» и «Палмейрас» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сепахан» (Иран), а также российские клубы ЦСКА (Москва), «Краснодар», «Зенит» (Санкт-Петербург), «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).



Фото: предоставлены ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





— На самом деле это очень здорово, потому что таких турниров сейчас очень мало, — заявил Крычанов. — Наши испанские коллеги из «Вильярреала» потом говорили нам, что, по сравнению со многими турнирами у них на родине, Кубок Бурчалкина был организован на высшем уровне. Я знаю, что Михаил Львович лично за это радел. И поверьте, организовать такой турнир стоило очень больших трудов. И нам все удалось: футболисты получили опыт и огромное удовольствие, а трибуны были заполнены на каждом туре.

Выход на федеральный уровень Следующий сезон для ФК «Алмаз-Антей» станет особенным, поскольку ему предстоит отмечать 10-летие. И одна из главных целей команды на будущий год — участие в федеральном чемпионате Юношеской футбольной лиги, где играют все сильнейшие академии России.

— Сейчас все зависит от руководства Российского футбольного союза, — заявил Михаил Подвязников. — Мы подали все документы 29 ноября. Поэтому до конца года и начала следующего нам обещали дать обратную связь. Конечно, очень хотелось бы попасть на этот турнир. Мы уже доказали и в городе, и даже на уровне России нашу конкурентоспособность, то, что мы — клуб с уникальной философией. Мне очень радостно смотреть, как развивается «Алмаз-Антей», потому что я отвечаю за этот баланс, чтобы все команды у нас играли в определенный футбол.

Президент футбольного клуба еще раз подчеркнул, что перед «Алмаз-Антеем» никогда не стояла и не будет стоять задача выиграть любой ценой. Главное — это так развивать ребят, чтобы из них выросли достойные граждане своей страны.

АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», ИНН 7731084175