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    «Интерпол» ищет похищенную в Польше «Ауди». След привел в Петербург

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    2 комментария

    Мужчина решил оформить автомобиль в Петербурге, однако он оказался краденным. Как стало известно «Фонтанке» в понедельник, 18 декабря, машина числится в розыске «Интерпола».

    По предварительной информации, 35-летний житель Череповца хотел зарегистрировать на себя Audi Q8. Для этого 18 декабря он обратился в ГИБДД Петербурга.

    Однако в ходе проверки выяснилось, что автомобиль числится в базе розыска «Интерпола» с августа 2023 года, как похищенное в Польше. Инспекторы заявили об обнаружении признаков преступления.

    По данным «Фонтанки», это не первый раз, когда уроженец Череповца попадает в поле зрения правоохранителей. В 2010 году он был осужден за убийство, совершенное в корыстных целях группой лиц или по сговору.

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    Угнанный автомобиль
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    Комментарии 2

    Гость18 Дек 2023 в 22:23
    Ждем Лахту.
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