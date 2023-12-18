«Интерпол» ищет похищенную в Польше «Ауди». След привел в Петербург

Мужчина решил оформить автомобиль в Петербурге, однако он оказался краденным. Как стало известно «Фонтанке» в понедельник, 18 декабря, машина числится в розыске «Интерпола».



По предварительной информации, 35-летний житель Череповца хотел зарегистрировать на себя Audi Q8. Для этого 18 декабря он обратился в ГИБДД Петербурга.

Однако в ходе проверки выяснилось, что автомобиль числится в базе розыска «Интерпола» с августа 2023 года, как похищенное в Польше. Инспекторы заявили об обнаружении признаков преступления.



По данным «Фонтанки», это не первый раз, когда уроженец Череповца попадает в поле зрения правоохранителей. В 2010 году он был осужден за убийство, совершенное в корыстных целях группой лиц или по сговору.

