Специалист СК в суде по делу Треповой* рассказала, что уничтожила протокол ее опроса

Автор справки о психологическом состоянии Дарьи Треповой* рассказала в суде, как проходила беседа с обвиняемой. Защите было не ясно, как она вообще оказалась рядом с девушкой.
В процессе по делу о теракте на Университетской набережной 18 декабря была допрошена сотрудница криминалистического центра СК Светлана Закавряшина. Она летом 2023 года составила справку по итогам собеседования с Треповой — сделано это было для содействия расследованию дела. Специалист сделала вывод, что подсудимая знала о взрывчатке в подаренной Владлену Татарскому статуэтке.
Защитник подсудимой Даниил Берман спросил Закавряшину, вела ли она протокол беседы — в деле нет ничего, кроме справки без даты. Специалист сообщила, что протокол был, но она его уничтожила, как и результаты тестов Треповой. Якобы так необходимо поступать по правилам, но по каким правилам Закавряшина сказать затруднилась.
Судя по вопросам Треповой, девушка, когда к ней в СИЗО пришла специалист, вообще не поняла, что Закавряшина сотрудник СК.
Подробнее о том, чем еще удивила психолог Закавряшина, в материале «Фонтанки».
*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.