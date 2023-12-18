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    Специалист СК в суде по делу Треповой* рассказала, что уничтожила протокол ее опроса

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    Автор справки о психологическом состоянии Дарьи Треповой* рассказала в суде, как проходила беседа с обвиняемой. Защите было не ясно, как она вообще оказалась рядом с девушкой.

    В процессе по делу о теракте на Университетской набережной 18 декабря была допрошена сотрудница криминалистического центра СК Светлана Закавряшина. Она летом 2023 года составила справку по итогам собеседования с Треповой — сделано это было для содействия расследованию дела. Специалист сделала вывод, что подсудимая знала о взрывчатке в подаренной Владлену Татарскому статуэтке.

    Защитник подсудимой Даниил Берман спросил Закавряшину, вела ли она протокол беседы — в деле нет ничего, кроме справки без даты. Специалист сообщила, что протокол был, но она его уничтожила, как и результаты тестов Треповой. Якобы так необходимо поступать по правилам, но по каким правилам Закавряшина сказать затруднилась.

    Судя по вопросам Треповой, девушка, когда к ней в СИЗО пришла специалист, вообще не поняла, что Закавряшина сотрудник СК.

    Подробнее о том, чем еще удивила психолог Закавряшина, в материале «Фонтанки».

    *Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.

    Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Пригожина на Университетской набережной. Вечером 2 апреля в нем собрались активисты движения «Кибер фронт Z», поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Охраны и досмотра в баре не было. Под конец первого часа выступления Татарского микрофон взяла Дарья Трепова*. Она представилась студенткой Настей из Академии художеств и объяснила, что у нее для Татарского подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения военкора, который видел Дарью-Настю* не первый раз, статуэтку принесли в зал.

    Трепова* утверждает, что ничего не знала о взрывчатке и думала, что в бюсте устройство слежения. Накануне взрыва она сообщила об этом своей подруге. Подсудимая после передачи статуэтки собиралась уезжать в Киев и заниматься там оппозиционной журналистикой, в украинской столице ее ждал знакомый по Интернету журналист.

    За время подготовки к передаче бюста Трепова* дважды приходила на встречи с Татарским — в Москве и Омске. В день взрыва она сперва сходила на укладку и в процессе по телефону сказала кому-то, что все успеет и за «проект» можно не переживать.

    После взрыва Трепова* зашла в салон красоты и попросила подзарядить ее телефон. Затем на такси уехала на окраину города, купила телефон и поехала в другой конец к приятелю своего мужа Дмитрию Касинцеву. Ему вменили заранее не обещанное укрывательство. Подруге Трепова* писала, что ее подставили и она не знает, что делать.

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