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    Киркоров рассказал, что ему запретили покупать вещи Balenciaga из-за поддержки России

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    Певец Филипп Киркоров оказался в «черном списке» модного бренда Balenciaga и теперь не может покупать его фирменные вещи. Как рассказал сам артист во время беседы со своим адвокатом Александром Добровинским, запись которого выложена 18 декабря на YouTube, это связано с тем, что он «остался в России и поддержал Владимира Путина».

    «Моему стилисту звонят из Монако. Девочка дрожащим голосом говорит: „Из‑за того, что господин Киркоров остался в России, поддерживает президента Путина, мы не можем больше продавать ему одежду“... Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся», — рассказал Киркоров.

    После этого случая он решил попробовать самостоятельно приобрести сумку в магазине Balenciaga в Дубае, однако его платёж был отклонён системой, выдав «красный флажок».

    «Они спросили, может, у вас есть рядом люди, которые могут купить? У меня были люди с собой. Но я говорю: «Да не надо, проживу без вашей сумочки», — сказал он.

    История повторилась, когда он обратился к своему другу в США и попытался там купить вещи от своего имени: вновь поступить отказ. Весь этот инцидент певец сравнил с историей «отказа еврею в продаже книги в Берлине в 1935 году». Адвокат Добровинский заявил о намерении подать в суд на Balenciaga из-за данной ситуации.

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