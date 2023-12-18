Киркоров рассказал, что ему запретили покупать вещи Balenciaga из-за поддержки России

Певец Филипп Киркоров оказался в «черном списке» модного бренда Balenciaga и теперь не может покупать его фирменные вещи. Как рассказал сам артист во время беседы со своим адвокатом Александром Добровинским, запись которого выложена 18 декабря на YouTube, это связано с тем, что он «остался в России и поддержал Владимира Путина».



«Моему стилисту звонят из Монако. Девочка дрожащим голосом говорит: „Из‑за того, что господин Киркоров остался в России, поддерживает президента Путина, мы не можем больше продавать ему одежду“... Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся», — рассказал Киркоров.