Ямало-Ненецкий суд запретил ирландцам продавать 37 российских самолетов и пригрозил санкциями на 83 миллиарда

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в Салехарде на прошлой неделе ввел обеспечительные меры по иску «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Этим решением он запретил продажу 37 больших самолетов, принадлежащих ирландской дочке ГТЛК.
ГТЛК является одним из крупнейших в России ироков на рынке авиализинга, приобретая самолеты для российских авиакомпайний, в первую очередь, «Аэрофлота». Сейчас ее европейское подразделение GTLK Europe DAC в Дублине проходит процедуру банкротства, и два конкурсных управляющих готовятся к реализации ее имущества для покрытия долгов.
Решением салехардского суда по иску ГТЛК введены обеспечительные меры, предусматривающие запрет конкурсным управляющим на совершение ряда сделок GTLK Europe DAC, в том числе, на отчуждение 37 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier. Если управляющие нарушат этот запрет, суд постановил взыскать с них стоимость самолетов — более 83 млрд рублей.
Подробнее о том, почему это решение суда, скорее всего, будет невозможно исполнить, читайте в статье «Фонтанки».