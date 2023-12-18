Путин: большинство россиян живет от зарплаты до зарплаты, но есть много богатых и очень богатых

В России большинство граждане «живет все-таки от зарплаты до зарплаты», но есть много богатых и очень богатых людей, которые сейчас «вынимают своих отпрысков из зоны комфорта». Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям, передает ТАСС.
Глава государства похвалил одного из участников, учившегося и одновременно подрабатывавшего курьером.
Путин отметил, что «это всегда непросто — подрабатывать и учиться, делать шаги в профессии, но это всегда создает серьезные конкурентные преимущества в будущем для человека». По словам главы государства, в этом случае человек борется за свое будущее, может его оценить и дорожит им.
Также президент РФ поделился, что «подавляющее большинство граждан живут все-таки от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых — очень много». Сейчас они, продолжил Путин, вынимают своих отпрысков из зоны комфорта и создают им искусственные сложности.
«Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется как манна небесная, он ничем не дорожит», — рассказал глава государства.