Путин: большинство россиян живет от зарплаты до зарплаты, но есть много богатых и очень богатых

В России большинство граждане «живет все-таки от зарплаты до зарплаты», но есть много богатых и очень богатых людей, которые сейчас «вынимают своих отпрысков из зоны комфорта». Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям, передает ТАСС.

Глава государства похвалил одного из участников, учившегося и одновременно подрабатывавшего курьером.



Путин отметил, что «это всегда непросто — подрабатывать и учиться, делать шаги в профессии, но это всегда создает серьезные конкурентные преимущества в будущем для человека». По словам главы государства, в этом случае человек борется за свое будущее, может его оценить и дорожит им.

