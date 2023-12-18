    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    754мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.7eur98.42

    За секунду до. В Подмосковье мужчина с ребенком на руках успел выскочить из грузовика перед столкновением с электричкой

    4111
    40 комментариев

    В Подмосковье электричка снесла остановившийся на железнодорожных путях грузовик «КамАЗ». Водитель с маленьким пассажиром успели выскочить из автомобиля буквально за мгновение до столкновения. Видеозапись происшествия 18 декабря опубликовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

    По предварительным данным, грузовик, по неизвестной пока причине, застрял на путях в Домодедово. На кадрах видно, как из кабины выскакивает мужчина с ребенком на руках, после чего через секунду машину сносит тепловоз электропоезда.

    Никто не пострадал. Задержка в движении поездов составила не более 15 минут. Проверку обстоятельств случившегося проводит Юго-Западная транспортная прокуратура.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 40

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    40
    close