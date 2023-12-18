За секунду до. В Подмосковье мужчина с ребенком на руках успел выскочить из грузовика перед столкновением с электричкой

В Подмосковье электричка снесла остановившийся на железнодорожных путях грузовик «КамАЗ». Водитель с маленьким пассажиром успели выскочить из автомобиля буквально за мгновение до столкновения. Видеозапись происшествия 18 декабря опубликовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
По предварительным данным, грузовик, по неизвестной пока причине, застрял на путях в Домодедово. На кадрах видно, как из кабины выскакивает мужчина с ребенком на руках, после чего через секунду машину сносит тепловоз электропоезда.
Никто не пострадал. Задержка в движении поездов составила не более 15 минут. Проверку обстоятельств случившегося проводит Юго-Западная транспортная прокуратура.