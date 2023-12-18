«Вагнеровец», стрелявший в полицейских, получил срок: новости СВО за 18 декабря

Осужденный расстрелял полицейскую машину из ручного пулемета Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 декабря.



Spotify ликвидировал свою компанию в России Музыкальный сервис Spotify ликвидировал свое лицо на территории России. Это было единственное юрлицо компании в РФ — оно перестало работать с 14 декабря, отмечает ТАСС.

ООО «Спотифай» было зарегистрировано 13 января 2014 года. Музыкальный сервис объявил об уходе из России после начала спецоперации на Украине. В начале марта 2022 года Spotify закрыл офис в России и ограничил доступ к подкастам российских государственных СМИ.



Начиная с 18 апреля приложение сервиса оказалось недоступно для российских пользователей App Store и Google Play.

Россияне создадут в Финляндии ассоциацию для открытия КПП Россияне создадут в Финляндии ассоциацию, чтобы добиться открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, сообщает радио Yle.

Группа инициативных граждан собралась в центральной библиотеке Хельсинки, где проходило обсуждение закрытия восточной границы. Они заявили, что созданная ассоциация будет продвигать интересы россиян и жителей Финляндии с двойным гражданством.

Первой задачей стало открытие восточной границы. В обсуждении приняли участие около 50 человек, среди которых были и граждане Финляндии.



Напомним, что Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 15 декабря. Пропускные пункты не будут работать до 14 января 2024 года.

Пятеро военных, откупившихся от спецоперации, получили сроки Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащим, откупившимся от повторного участия в СВО. Пятеро военных дали взятки и.о. командира батальона, сообщает «Коммерсант».

Четверо фигурантов оштрафованы на сумму в размере от 150 до 750 тысяч рублей. Двое из них получили условные сроки. Один из подсудимых, который на момент суда уже не являлся военнослужащим, получил два года колонии общего режима и штраф в 750 тысяч рублей.



Издание отмечает, что об уголовных делах для и.о. командира батальона ничего не известно. Взяткополучатель активно сотрудничал со следствием и признался, что ряд военнослужащих обратился к нему для уклонения от отправки на фронт.

Украина готовится к переходу к обороне Вооруженные силы Украины готовят три линии фортификационных укреплений, чтобы перейти к обороне. Об этом заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телеканала «Рада».

— Мы уже сейчас готовим фортификационные укрепления в три линии, понимая, что, возможно, нам придется, особенно зимой, переходить к оборонительной войне, а не идти в наступление, как было до этого, — заявила Устинова.



Депутат также подчеркнула, что сейчас Украина больше всего нуждается в оружии, однако в Киеве понимают, что в мире заканчиваются боеприпасы.

ФСБ предотвратила теракт в Ижевске Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Ижевске. Мужчина 1990 года рождения планировал подорвать одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики.

У задержанного нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, а в его телефоне хранилась переписка с украинскими координаторами, сообщили в пресс-службе ФСБ России.



На мужчину завели уголовные дела по статьям «приготовление к террористическому акту» и «участие в деятельности террористических организаций».

Бойца «ЧВК Вагнер» осудили за стрельбу по полицейским В Ростовской области суд приговорил бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина к шести годам и одиннадцати месяцам колонии. Мужчину обвинили в стрельбе по полицейским в пригороде Новошахтинска, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 6 декабря — обвиняемый открыл огонь по полиции, ранил одного человека и скрылся с места преступления. После того, как подозреваемого задержали, мужчина заявил, что служит в ЧВК «Вагнер».



Следователь установил, что обвиняемый стрелял по полицейской машине из ручного пулемета. Николин не состоит на учетах у наркогола и психиатра. Ранее мужчина был судим за кражу и разбой.

Залужный отреагировал на установку прослушки в его кабинете Глава Генштаба ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство. Об этом сообщает «РБК Украина».



— Это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли [прослушку]. У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло, — передает издание слова Залужного.

Залужный предположил, что прослушку установили специально под его прибытие. Глава Генштаба отметил, что не думает, что это сделал кто-то из его ведомства. Сам инцидент Залужный расценивает «как войну».



Прослушивающее устройство нашли в кабинете Залужного 17 декабря. СБУ возбудила уголовное дело по статье «незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

