    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    754мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur98.42

    Роспотребнадзор: Вспышки микоплазменной пневмонии это сезонное явление

    706
    2 комментария

    Сезонным явлением назвала вспышки микоплазменной пневмонии руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам это связано с наступлением холодного периода, а также неблагоприятными условиями в детских учреждениях, где плохо проветривают помещения при большой концентрации детей, пишет 18 декабря ТАСС.

    Руководитель Роспотребнадзора объяснила, что пандемия коронавируса нанесла ущерб иммунитету. Никаких новых мутаций в известных штаммах микоплазмы специалисты не отмечают, как и гемофильной инфекции, и пневмококка. Никаких изменений, никаких свойств у сегодня циркулирующих микроорганизмов нет, добавила Попова.

    По ее словам, вспышки микоплазменной пневмонии фиксировались параллельно с ростом случаев числа ОРВИ, однако ограничительные мероприятия дали эффект, и их число пошло на спад. Анна Попова добавила, что сейчас практически каждого пациента с пневмонией госпитализируют, чего не было в период до пандемии коронавируса. Большую часть пневмоний стараются лечить в условиях стационара, и коек достаточно.

    Микоплазменная пневмония в начале заболевания имеют не слишком выраженные симптомы — отсутствуют острое начало и высокая температура. Вместе с тем, отмечается недомогание и покашливание.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость18 Дек 2023 в 15:20
    Не подцепила еще.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close