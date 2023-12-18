Роспотребнадзор: Вспышки микоплазменной пневмонии это сезонное явление

Сезонным явлением назвала вспышки микоплазменной пневмонии руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам это связано с наступлением холодного периода, а также неблагоприятными условиями в детских учреждениях, где плохо проветривают помещения при большой концентрации детей, пишет 18 декабря ТАСС.



Руководитель Роспотребнадзора объяснила, что пандемия коронавируса нанесла ущерб иммунитету. Никаких новых мутаций в известных штаммах микоплазмы специалисты не отмечают, как и гемофильной инфекции, и пневмококка. Никаких изменений, никаких свойств у сегодня циркулирующих микроорганизмов нет, добавила Попова.

