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    Житель Чувашии ответит перед судом за нестандартное применение овощечистки

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    В Чувашии перед судом готовится предстать местный житель, который пытался взломать банкомат овощечисткой, отверткой и плоскогубцами. Мучения мужчины снимали камеры видеонаблюдения, за тщетной попыткой добыть денег наблюдал сотрудник безопасности банка. Ролик 18 декабря опубликовала пресс-служба республиканской прокуратуры.

    Прокуратура Чувашии

    Уточняется, что преступление было совершено утром 8 сентября. 46-летнего горе-взломщика спугнул безопасник, обратившись к мужчине по громкоговорителю. Преступнику пришлось бежать. Добыть 4 млн рублей из банкомата он так и не смог. Получил только уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере.

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