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    В 2024 году в Невском районе введут детский сад на 295 мест

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    На улице Невзоровой в Невском районе началось строительство детского сада на 295 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, ввести его в эксплуатацию планируют в IV квартале 2024 года.

    Трехэтажное здание сможет принять 295 детей в возрасте от 2 до 7 лет в пятнадцати группах. Садик станет вторым на территории ЖК ЦДС «Елизаровский». Внутри расположатся как помещения для сна, игр и столовая, так и залы для музыки и физкультуры, кружков, помещения для учебных занятий детей в возрасте от 5 до 7 лет, а также кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок.

    На прилегающей территории садика оборудуют площадки для прогулок и общую площадку для физкультуры, создадут беговую дорожку и яму для прыжков.

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