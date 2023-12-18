В 2024 году в Невском районе введут детский сад на 295 мест

На улице Невзоровой в Невском районе началось строительство детского сада на 295 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, ввести его в эксплуатацию планируют в IV квартале 2024 года.



Трехэтажное здание сможет принять 295 детей в возрасте от 2 до 7 лет в пятнадцати группах. Садик станет вторым на территории ЖК ЦДС «Елизаровский». Внутри расположатся как помещения для сна, игр и столовая, так и залы для музыки и физкультуры, кружков, помещения для учебных занятий детей в возрасте от 5 до 7 лет, а также кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок.