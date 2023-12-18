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    ТАСС: задержан глава управления МЧС по Самарской области Олег Бойко

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    14 комментариев

    В Самарской области задержан глава регионального управления МЧС генерал-майор внутренней службы Олег Бойко. Об этом 18 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Олегу Бойко 56 лет. По первому образованию — артиллерист. В 1988 г. — окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, в 2012 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в 2017 г. — Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.

    Главное управление МЧС РФ по Самарской области Бойко возглавил в 2014 году. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    По данным ТАСС, Бойко подозревают в коррупции и вымогательстве. Проводятся обыски, обвинение офицеру пока не предъявлено. Уголовное дело расследует Следственный комитет.

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    Комментарии 14

    Гость18 Дек 2023 в 12:59
    Что ни вор, то генерал.
    +1−0
    Гость18 Дек 2023 в 12:54
    Не поделился.
    +0−1
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