ТАСС: задержан глава управления МЧС по Самарской области Олег Бойко

В Самарской области задержан глава регионального управления МЧС генерал-майор внутренней службы Олег Бойко. Об этом 18 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.



Олегу Бойко 56 лет. По первому образованию — артиллерист. В 1988 г. — окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, в 2012 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в 2017 г. — Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.



Главное управление МЧС РФ по Самарской области Бойко возглавил в 2014 году. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

