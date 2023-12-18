    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    754мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur98.42

    В Подмосковье юноша на спор ударил в лицо инспектора ДПС

    3417
    16 комментариев

    19-летний житель Подмосковья рискует стать фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Ночью 18 декабря он на спор ударил в лицо сотрудника ГИБДД, сообщает портал MSK1 со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

    Инцидент произошел в Орехово-Зуево. Молодой человек обратился к инспектору ДПС за помощью и в ходе разговора нанес ему удар кулаком в область лица. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что ему всего 19 лет, а бил он на спор.

    У полицейского уже диагностировали ушиб части лица. Выигравший спор может получить до 10 лет лишения свободы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close