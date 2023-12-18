В Подмосковье юноша на спор ударил в лицо инспектора ДПС

19-летний житель Подмосковья рискует стать фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Ночью 18 декабря он на спор ударил в лицо сотрудника ГИБДД, сообщает портал MSK1 со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.



Инцидент произошел в Орехово-Зуево. Молодой человек обратился к инспектору ДПС за помощью и в ходе разговора нанес ему удар кулаком в область лица. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что ему всего 19 лет, а бил он на спор.



У полицейского уже диагностировали ушиб части лица. Выигравший спор может получить до 10 лет лишения свободы.

