ДТП в оранжевых тонах: грузовик навалил кирпичей на кольце при въезде в Колпино

Яркое ДТП затруднило движение в Пушкинском районе Петербурга утром 18 декабря. Шаланда-растеряшка заняла своим грузом полосу на «кольце» возле Колпино.
Шаланда, перевозившая кирпичи, уронила несколько палет с грузом на круговом движении на перекрестке Колпинского шоссе и Софийской улицы, сообщает очевидица Кристина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате правый ряд частично оказался завален новенькими ярко-оранжевыми кирпичами и усыпан кирпичной крошкой.
По данным «Яндекс.Пробок», на перекрестке наблюдаются небольшие затруднения в движении. Напомним, что участок Колпинского шоссе от «кольца» до Фидерной улицы сейчас закрыт, там меняют водопропускные трубы. Перекрытие продлится до 15 мая.