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    ДТП в оранжевых тонах: грузовик навалил кирпичей на кольце при въезде в Колпино

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    Яркое ДТП затруднило движение в Пушкинском районе Петербурга утром 18 декабря. Шаланда-растеряшка заняла своим грузом полосу на «кольце» возле Колпино.

    Шаланда, перевозившая кирпичи, уронила несколько палет с грузом на круговом движении на перекрестке Колпинского шоссе и Софийской улицы, сообщает очевидица Кристина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате правый ряд частично оказался завален новенькими ярко-оранжевыми кирпичами и усыпан кирпичной крошкой.

    По данным «Яндекс.Пробок», на перекрестке наблюдаются небольшие затруднения в движении. Напомним, что участок Колпинского шоссе от «кольца» до Фидерной улицы сейчас закрыт, там меняют водопропускные трубы. Перекрытие продлится до 15 мая.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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