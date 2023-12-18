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    Палец в рот не клади. Пара мужчин и дама из Петербурга пострадали от человеческих зубов

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    Трое жителей Петербурга лечат пальцы после конфликта с зубастыми оппонентами. Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина.

    Накануне вечером в больницу обратился 22-летний молодой человек. Ночью он был в Токсово, где неизвестный цапнул его за четвертый палец правой руки, сломав среднюю фалангу.

    Также в воскресенье медицинская помощь понадобилась 42-летнему петербуржцу. Вечером в субботу в ресторане «Баден-Баден» на проспекте Просвещения неизвестные избили его и укусили за мизинчик. Также потерпевший был залит перцовым газом. У пациента диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадины и ушибы, а также укушенную рану правой кисти.

    А вот 59-летнюю жительницу Суворовского проспекта укусили за большой палец левой кисти. Сделала это, со слов потерпевшей, соседка. У пациентки помимо этого диагностировали травмы головы и тела.

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