Палец в рот не клади. Пара мужчин и дама из Петербурга пострадали от человеческих зубов

Трое жителей Петербурга лечат пальцы после конфликта с зубастыми оппонентами. Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина.



Накануне вечером в больницу обратился 22-летний молодой человек. Ночью он был в Токсово, где неизвестный цапнул его за четвертый палец правой руки, сломав среднюю фалангу.



Также в воскресенье медицинская помощь понадобилась 42-летнему петербуржцу. Вечером в субботу в ресторане «Баден-Баден» на проспекте Просвещения неизвестные избили его и укусили за мизинчик. Также потерпевший был залит перцовым газом. У пациента диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадины и ушибы, а также укушенную рану правой кисти.

