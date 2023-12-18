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    В КНДР запустили ракету, способную долететь до любой точки в США

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    18 комментариев

    Япония заявила Северной Корее протест в связи с пуском КНДР баллистической ракеты, передает 18 декабря РИА Новости.

    «Пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН и представляют серьезную проблему для безопасности нашего народа», — цитирует агентство заявление генерального секретаря японского правительства Ёсимаса Хаяси.

    За пуском следили и в Южной Корее. В Сеуле заявили, что запущенная Пхеньяном ракета была твердотопливной, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

    «Пуск МБР на твердом топливе представляет серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и на планете», — сказано в сообщении.

    Ракета, предположительно, класса МБР (межконтинентальная баллистическая ракета) была запущена КНДР минувшей ночью в 02:24 мск. Запуск был осуществлен по навесной траектории — более вертикальной, что позволяет сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Высота полета составила более 6 тысяч километров, дальность около 1000.

    Как считают японские эксперты, при обычной траектории дальность полета ракеты с учетом веса боеголовки могла бы составить 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США.

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    Комментарии 18

    Гость18 Дек 2023 в 11:14
    Добрая новость!))
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