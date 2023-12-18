В КНДР запустили ракету, способную долететь до любой точки в США

Япония заявила Северной Корее протест в связи с пуском КНДР баллистической ракеты, передает 18 декабря РИА Новости.



«Пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН и представляют серьезную проблему для безопасности нашего народа», — цитирует агентство заявление генерального секретаря японского правительства Ёсимаса Хаяси.



За пуском следили и в Южной Корее. В Сеуле заявили, что запущенная Пхеньяном ракета была твердотопливной, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

«Пуск МБР на твердом топливе представляет серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и на планете», — сказано в сообщении.

