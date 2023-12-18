В КНДР запустили ракету, способную долететь до любой точки в США

Япония заявила Северной Корее протест в связи с пуском КНДР баллистической ракеты, передает 18 декабря РИА Новости.
«Пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН и представляют серьезную проблему для безопасности нашего народа», — цитирует агентство заявление генерального секретаря японского правительства Ёсимаса Хаяси.
За пуском следили и в Южной Корее. В Сеуле заявили, что запущенная Пхеньяном ракета была твердотопливной, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.
«Пуск МБР на твердом топливе представляет серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и на планете», — сказано в сообщении.
Ракета, предположительно, класса МБР (межконтинентальная баллистическая ракета) была запущена КНДР минувшей ночью в 02:24 мск. Запуск был осуществлен по навесной траектории — более вертикальной, что позволяет сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Высота полета составила более 6 тысяч километров, дальность около 1000.
Как считают японские эксперты, при обычной траектории дальность полета ракеты с учетом веса боеголовки могла бы составить 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США.