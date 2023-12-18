Заберу ваши волосы. Петербурженка создала проект «Добрый парик», чтобы помочь детям после химиотерапии

Фото: Manuta /istockphoto.com Поделиться Поделиться





Петербурженка Екатерина Андрусова развивает уникальное для России направление — донорство волос. Женщины охотно расстаются с косами, а мужчины — с шевелюрами для того, чтобы помочь детям после химиотерапии. Парики из натуральных волос лёгкие и выглядят естественно, они возвращают их юным обладательницам уверенность в себе и в своей красоте.



Светлана больше 30-ти лет работает постижером. К ней обращались и дети и взрослые с облысением. Она изготавливала парики и помогала выглядеть клиентам так, как они хотели. Работала как с искусственным волосом, так и с человеческим. По её словам, парики из натурального волоса долговечны и некоторые клиенты обращаются к ней раз в 15 лет.



За свой стаж работы Светлане никогда не приходилось создавать парики для детей, перенесших химиотерапию. Петербурженка не скрывает, что сначала восприняла эту идею со скепсисом.



«Я была скептически настроена. Мне казалось, что ни родителям, ни детям в этот момент не до этого. Но когда увидела на фотографии сияющие глазах девочек в париках, поняла, что не права. Это даёт такую эмоциональную поддержку», — отмечает Светлана.

Так она начала сотрудничать с фондом «Добрый парик». Его основала петербурженка Екатерина Андрусова. У неё уже есть опыт в благотворительности — более 10 лет она возглавляет некоммерческую организацию пациентов с акромегалией и аденомами гипофиза «Великан». Идея нового проекта возникла, когда Екатерина познакомилась с предпринимателем, который зарабатывает на поставке волос в Россию из разных стран, сырье проходит обработку и используются парикмахерами при наращивании. «Добрый парик» стал проектом фонда «Моя страна».



Сначала Екатерине показалось, что процесс организовать легко: из «иностранных» волос сшить парики и отдать их нуждающимся. Но в процессе выяснилось, что импортируемый волос не подходит по фактуре: чёрный, жёсткий. После окрашивания и других процедур он меняет структуру. Парик из таких волос тяжёлый, не выглядит естественным, а срок его эксплуатации значительно сокращается. Поэтому нужно было решить — откуда брать волосы. Оказалось, что в России донорством волос, в основном, занимались иностранные проекты, некоторые из них уже прекратили свою работу.



«Это была очень сложная тема на старте. Но проект уже родился, сердце горело, и я думала, что же сделать и решила самим развивать донорство волос в России, — отмечает Екатерина. — Если подержать парики в руках, вы почувствуете особенности натурального и искусственного волоса. Когда мастер вяжет волос вручную, привязывает его к сетке, он использует определённый узел, который может дать ещё и направление волосу, то есть он не будет торчать вверх, не будет торчать далеко от головы, он будет ложиться, ниспадать. А поскольку это дети, им парик из искусственных волос не подойдет, потому что он будет виден — у ребёнка не приподнимаются волосы от головы так, как у взрослого».



Фонд «Добрый парик» сотрудничает с онкологическими клиниками Петербурга: НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, центр Алмазова, куда приезжают на терапию дети с родителями из разных регионов.

«Да, после химиотерапии у детей отрастают волосы. Но этот период многие тяжело переживают, также некоторые проходят несколько этапов лечения, — говорит Екатерина. — Сейчас у нас уже больше ста доноров, которые сдают свои волосы, присылают из других регионов».

Стоимость одного парика выходит до 30 тысяч рублей. Расходы покрывает дружественный бизнес. Для одного изделия нужно три донора. В группе «Доброго парика» в «Вконтакте» публикуются отчеты жертвователей. Среди них не только женщины, но и мужчины.



«Я уже давно знал о том, что можно сдать волосы на благотворительность. Однако, раньше это было доступно только за пределами нашей страны, поэтому я терпеливо ждал подходящего момента. В сентябре мне случайно попался проект «Добрый парик», и я решил вырастить ещё больше волос и отправить их на благотворительность. Кстати, в тот же период я также получил повестку в армию — такое замечательное совпадение!», — написал москвич Андрей.



Петербурженка Наталья отращивала волосы вместе с двумя дочками-школьницами.

«Они у меня такие девочки-девочки, что часто спрашивают, почему этот ребёнок такой особенный, а что с ним не так. Про всякие болезни спрашивают. У меня нет такого, что давай я вам расскажу сказочку. Нет, у нас достаточно прямое общение. Я говорю, вот существуют различные заболевания, где нужно применять химиотерапию, и в этот момент организм не может отдавать ресурсы и временно детки лысеют. Девочки сказали, что у них много волос и захотели поделиться», — отметила Наталья в разговоре с «Фонтанкой».

Фото: читательница «Фотанки» Наталья Поделиться Поделиться





Наталья с дочками растили волосы, ухаживали за ними больше года. «Я хочу, чтобы дети не только брали, но и учились отдавать, — рассуждает Наталья. — Это хороший жизненный урок, что ты приложил некие усилия, ухаживал за волосами, ты их не покрасил, не испортил как-то. Ты отдал их и помог человечку, который оказался в трудной жизненной ситуации. Умение отдавать, я думаю, нужно многим прокачивать».



У «Доброго парика» уже много подопечных, но проекту не хватает доноров. Если вы готовы им стать, то подробности о том, как правильно отрезать волосы, куда их направить, можно узнать в группе фонда во «ВКонтакте».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

