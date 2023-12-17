Ветер в Аргентине убил 13 человек и развернул на месте самолет

Сильнейший ветер бушевал 17 декабря в Аргентине. По аэропорту сами по себе двигались самолеты и трапы.

Как сообщают аргентинские СМИ, не обошлось не только без разрушений, но и без человеческих жертв. Ураган бушевал у восточного побережья. В городе Баиа-Бланка обрушилась крыша спортивного клуба, 13 человек погибли на месте.