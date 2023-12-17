Ветер в Аргентине убил 13 человек и развернул на месте самолет

Сильнейший ветер бушевал 17 декабря в Аргентине. По аэропорту сами по себе двигались самолеты и трапы.
Как сообщают аргентинские СМИ, не обошлось не только без разрушений, но и без человеческих жертв. Ураган бушевал у восточного побережья. В городе Баиа-Бланка обрушилась крыша спортивного клуба, 13 человек погибли на месте.
Также сложная обстановка была в главном аргентинском аэропорту недалеко от Буэнос-Айреса. Судя по видео, на месте порывом ветра развернуло на 90 градусов самолет. Борт был поврежден. Тажке по воздушной гавани без человеческого вмешательства меремещались трапы и прочие не закрепленные конструкции.
Сильный ветер (но, конечно, не такой) ожидает и Петербург. В городе с 11 вечера 17 декабря желтный уровень погодной опасности.