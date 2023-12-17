В Ульяновской области задержали директора УК после смерти двух человек от отравления газом

Семь жителей многоквартирного дома оказались в больнице и двое погибли из-за отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело, задержан директор управляющей компании.
Как сообщает издание «33.Онлайн» 17 декабря, директора задержали сотрудники регионального управления следкома по делу об оказании небезопасных услуг.
Два дня назад в поселке Цильна не проснулись двое —
Следствие считает, что трагедия произошла в том числе потому, что УК не проверяла вентиляцию и другие инженерные системы дома. По данным местных СМИ, в одной из квартир вентиляционные каналы были завалены строительным и другим мусором, который препятствовал выходу отработанного газа.