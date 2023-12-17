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    В Ульяновской области задержали директора УК после смерти двух человек от отравления газом

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    8 комментариев

    Семь жителей многоквартирного дома оказались в больнице и двое погибли из-за отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело, задержан директор управляющей компании.

    Как сообщает издание «33.Онлайн» 17 декабря, директора задержали сотрудники регионального управления следкома по делу об оказании небезопасных услуг.

    Два дня назад в поселке Цильна не проснулись двое — 51-летний бывший депутат муниципального совета Александр Зайцев и 19-летняя девушка. Причиной их смерти предварительно названо отравление угарным газом. В больницы были доставлены семь человек, из них четверо — дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом, еще двое в состоянии средней степени тяжести.

    Следствие считает, что трагедия произошла в том числе потому, что УК не проверяла вентиляцию и другие инженерные системы дома. По данным местных СМИ, в одной из квартир вентиляционные каналы были завалены строительным и другим мусором, который препятствовал выходу отработанного газа.

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    Комментарии 8

    Гость17 Дек 2023 в 22:57
    Сейчас вроде и колонок таких нет, чтобы там газ постоянно горел.
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 22:44
    ук проверяла? ук уголовный кодекс его не проверяют он или есть или нет в управляющей компании не догадывались о существовании уголовного кодекса? понятно понятно..не знали даже цвет учебника ну так....
    +0−0
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