Роман Ротенберг привел «Россию-25» к победе на Кубке Первого канала, а после вспомнил о Суворове

В Санкт-Петербурге завершилась финальная встреча в рамках Кубка Первого канала, где сборная «Россия 25» победила национальную команду Казахстана со счётом 5:2.
На седьмой минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Артура Гатиятова открыл счёт. По ходу игры Илья Сафонов, а затем Адиль Бекетаев выводили казахстанцев вперёд. Однако ответными голами Василий Глотов и Максим Соркин вернули преимущество российской команде. Затем Валентин Зыков с двумя забитыми шайбами укрепил преимущество «России 25» и установил окончательный счёт 5:2 в пользу российской команды.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокмментировал успех цитатой русского полководца Александра Суворова.
«Заманили — это наша культура русская такая. Даже великий полководец Суворов, который не проиграл ни одной битвы, говорил, что надо сначала тактически заманить противника. Так и шведов они заманивали, это военная наука. Следуем нашим традициям», — заявил Ротенберг.
Таким образом, под руководством Романа Ротенберга команда «Россия 25» завоевала трофей на домашнем турнире. Напомним, в предыдущем году титул в Кубке Первого канала завоевала национальная сборная Белоруссии.