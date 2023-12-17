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    Роман Ротенберг привел «Россию-25» к победе на Кубке Первого канала, а после вспомнил о Суворове

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    10 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В Санкт-Петербурге завершилась финальная встреча в рамках Кубка Первого канала, где сборная «Россия 25» победила национальную команду Казахстана со счётом 5:2.

    На седьмой минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Артура Гатиятова открыл счёт. По ходу игры Илья Сафонов, а затем Адиль Бекетаев выводили казахстанцев вперёд. Однако ответными голами Василий Глотов и Максим Соркин вернули преимущество российской команде. Затем Валентин Зыков с двумя забитыми шайбами укрепил преимущество «России 25» и установил окончательный счёт 5:2 в пользу российской команды.

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    На послематчевой пресс-конференции главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокмментировал успех цитатой русского полководца Александра Суворова.

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    «Заманили — это наша культура русская такая. Даже великий полководец Суворов, который не проиграл ни одной битвы, говорил, что надо сначала тактически заманить противника. Так и шведов они заманивали, это военная наука. Следуем нашим традициям», — заявил Ротенберг.

    Таким образом, под руководством Романа Ротенберга команда «Россия 25» завоевала трофей на домашнем турнире. Напомним, в предыдущем году титул в Кубке Первого канала завоевала национальная сборная Белоруссии.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 10

    Заливщик голосовых планок17 Дек 2023 в 23:03
    Тут ведь оно как - победишь "Россию" - сядешь. :)
    +0−0
    своих не бросаем17 Дек 2023 в 22:54
    zабавно когда чистокровный иудей рассуждает о русском полководце
    +0−0
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