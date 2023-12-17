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    Полицейские спасали таксиста от разъяренных петербурженок. Мать и дочь пытались порвать форму сержанту

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    Пассажирки не смогли найти понимания у водителя такси в Петербурге. Против мужчины они выступили семейным подрядом.

    Как сообщает «Дорожный инспектор» 17 декабря, в три часа ночи на проспекте Энергетиков у таксиста произошел конфликт с пассажирками. Он подвозил 45-летнюю женщину и ее 23-летнюю дочь. Дамы оказались эмоционально несдержанны, напали на водителя и разбили ему очки.

    На место приехал наряд полиции. При виде сотрудников в форме женщины не умерили пыл. В ответ на приглашение проехать в участок продемонстрировали запас обсценной лексики и пытались порвать форму сержанту.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нападение и оскорбление представителя власти.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 27

    Гость17 Дек 2023 в 19:34
    А где детали? Почему напали на таксиста? Что там произошло? Или мент и присутствие очков (типа интеллигент, не мог он) своим присутствием всё отменяют?
    +0−0
    Польза санкций17 Дек 2023 в 19:11
    Шерстяные леди?
    +1−1
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