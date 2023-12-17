Полицейские спасали таксиста от разъяренных петербурженок. Мать и дочь пытались порвать форму сержанту

Пассажирки не смогли найти понимания у водителя такси в Петербурге. Против мужчины они выступили семейным подрядом.

Как сообщает «Дорожный инспектор» 17 декабря, в три часа ночи на проспекте Энергетиков у таксиста произошел конфликт с пассажирками. Он подвозил 45-летнюю женщину и ее 23-летнюю дочь . Дамы оказались эмоционально несдержанны, напали на водителя и разбили ему очки.

На место приехал наряд полиции. При виде сотрудников в форме женщины не умерили пыл. В ответ на приглашение проехать в участок продемонстрировали запас обсценной лексики и пытались порвать форму сержанту.