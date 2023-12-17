Патрушев рассказал, когда и откуда в Россию привезут импортные яйца

Яйца из Азербайджана должны появиться на российких прилавках уже на следующей неделе. Как подарок на Новый год приедут и турецкие.

Примерные сроки 17 декабря назвал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда «Единой России», сообщает РИА Новости.

Он добавил, что яйца будут ввозить «без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены».

Также министр отметил, что яйца это «сезонный продукт» и он рассчитывает, что после новогодних праздников цены начнут снижаться.