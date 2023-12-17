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    Патрушев рассказал, когда и откуда в Россию привезут импортные яйца

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    5 комментариев

    Яйца из Азербайджана должны появиться на российких прилавках уже на следующей неделе. Как подарок на Новый год приедут и турецкие.

    Примерные сроки 17 декабря назвал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда «Единой России», сообщает РИА Новости.

    Он добавил, что яйца будут ввозить «без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены».

    Также министр отметил, что яйца это «сезонный продукт» и он рассчитывает, что после новогодних праздников цены начнут снижаться.

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    Комментарии 5

    Гость17 Дек 2023 в 15:46
    Так уже показывали цены на турецкие яйца - от 180-230 рублей.
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 15:45
    Это,случаем, не наши яйки,сделавшие круг через Китай!?😀
    +0−0
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